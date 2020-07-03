Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Belediye Başkanı: Fabrikada 150 işçi çalışıyor

TRT Haber yayınında patlamaya ilişkin bilgi veren Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Can kaybı yok, çalışmalar devam ediypor. 8-10 km uzaklıktaki evlerin bile camları patladı. fabrikada 150 kişi çalışıyor" dedi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Sakarya'da meydana gelen patlama ile ilgili son durumu @trthaber 'de anlatıyor.

https://t.co/fm1X2FzCDB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 3, 2020

Bakanlar bölgeye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen bölgeye gidiyor.

Vali Kaldırım: Patlamalar sürüyor müdahale edemiyoruz

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını ancak havai fişek fabrikası olduğu ve patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edilemediğini söyledi. Vali Kaldırım, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var" dedi.





