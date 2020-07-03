Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında saat 11.15 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bakanlar bölgede

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, patlama bölgesinde incelemelerde bulundu.

Koca: 100 kişiye ulaşıldı

Bakan Soylu ve Koca, fabrikanın bulunduğu bölgeyi havadan da inceledi. Bakan Koca 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve biri ağır 97 kişinin de yaralandığını açıkladı. Koca, "Şu an hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu, kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Hastanelerimize 97 yaralımız nakledildi. 97 yaralımızın 16'sı taburcu edildi, 31 yaşındaki bir vatandaşımızın ağır yaralı olarak tedavisi yapılmakta. Bunun dışında durumu ciddi olan herhangi bir yaralımız yok. Olayın ilk anından itibaren iki ambulans helikopterimiz, 84 ambulansımız, 18 UMKE timimiz ve 112 Acil ekibimiz dahil olmak üzere AFAD ekibiyle birlikte olay yerine hızla ulaşıp hizmet etmiş oldular" dedi.

40-45 kişiden haber alınamıyor

Bakan Koca, fabrikada 186 kişinin çalıştığını olay sırasında 20 kişinin işe gelmediği, 15-20 kişinin ise patlama öncesi uzaklaştığı bilgisini paylaştı. Koca, şu ana kadar 100 kişiye ulaşıldığını kaydetti. Bir gazetecinin "Yani 40-45 kişiden şu anda haber alınamıyor" demesi üzerine Bakan Koca, "Evet" yanıtını verdi.



"İlk 12 saat dışarı çıkılmamalı"

Bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki vatandaşları da uyaran Bakan Koca, "Meteorolojik tahminlere göre, özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını, ev, kapı ve pencerelerin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz" dedi.

Fabrikada 110 ton patlayıcı bulunuyor

TRT Haber yayınında açıklama yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, fabrikada 110 ton patlayıcı madde bulunduğuna dikkat çekti.

En yakın yerleşim yeri 6-7 kilometre uzaklıkta

TRT Haber yayınında patlamaya ilişkin bilgi veren Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "8-10 km uzaklıktaki evlerin bile camları patladı. En yakın yerleşim yeri 6-7 kilometre uzaklıkta" dedi.

Havadan müdahale sürüyor



Yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Sakarya, Kocaeli, Düzce ve İstanbul itfaiye ekipleriyle Sakarya 112, Sakarya Jandarma, Türk Kızılay ve Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 713 personel, 182 araç, 2 arama köpeği, 2 ambulans helikopter, 2 söndürme helikopteri ve 1 söndürme uçağı katılıyor.

Soylu: Soğutma çalışmaları bitince yangının nedeni araştırılacak

İçişleri Bakanı Soylu da "Hem soğutma çalışmaları hem de enkazdaki diğer çalışmalar devam etmektedir. Bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Başsavcımızın da kontrolünde ve denetiminde, elbetteki patlamanın nerede meydana geldiği, nasıl meydana geldiğine yönelik çalışmalar da bu soğutma çalışmaları bittikten sonra değerlendirilip kamuoyuyla paylaşılacaktır" açıklamasını yaptı.