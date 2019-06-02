Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.08'de Hendek'te 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA
Sakarya Hendek'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul çevresinde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.08'de Hendek'te 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA