Sakarya ve Kocaeli'de sağanak yağış sele yol açtı

Sakarya Kaynarca'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Seyran Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Ekipler, iş makineleri eşliğinde ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışması yürütüyor. Sağanak, ilçede etkisini yitirdi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

"Metrekareye 115 kilogram yağış düştü"

Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel, bölgede metrekareye 115 kilogram yağış düştüğünü ve bazı araçların suda sürüklendiğini söyledi.

"Çok şükür can kaybımız yok, maddi hasarımız çok." diyen Özel, sanayi sitesinde yaklaşık yarım metre çamur olduğunu ve buradaki iş yeri sahiplerinin makinelerin kullanılamaz hale geldiğini belirttiğini kaydetti.

Özel, bazı evleri su bastığını aktararak, mahsur kalanın olmadığını açıkladı.

Belediye Başkanı Özel, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Seyran Deresi halen yüksek ama biraz çekildi." dedi.

"Yaralar hemen sarılmaya başlandı"

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, sağanağın ardından tüm ekiplerin seferber olduğunu, bölgede yaraların hemen sarılmaya başlandığını söyledi.

Keleş, SASKİ ve Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili tüm ekiplerinin sahada olduğu vurguladı.

"Metrekareye bir saatte 115 kilogram yağış düştü. Bu bir felaket demektir. Bu rakam ciddi bir rakam. Kaynarca'da ciddi bir hasar var. Araçlarda, köprülerde, yollarda hasarlar var. Hem ilçe belediyemiz hem SASKİ Genel Müdürlüğümüz hem de Büyükşehir Belediyemiz tüm ekipmanlarıyla bölgeye intikal etti. Hızlı bir şekilde hasarı toparlıyoruz. Hasar tespit çalışmalarımıza başladık. Bize 2 kümesin yıkıldığı bilgisi ulaştı. İş yerlerindeki hasarları da tespit ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları da yapılıyor. Mağdur olan vatandaşlarımız bizlere müracaat edebilirler."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan da Kaynarca'da şiddetli yağışın etkisini göstermesinin ardından SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş ile hemen bölgeye gittiklerini aktardı.

Tüm ekiplerle bölgede olduklarını ve ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getiren Kardan, "İnşallah en kısa sürede yaraları saracağız." ifadesini kullandı.

Kocaeli'de yollar sular altında kaldı

Kocaeli Kandıra da sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı köylerde yollar sular altında kaldı.

Sağanak nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kandıra Sanayi Sitesi'nin girişi sular altında kalırken, Pınarlı Mahallesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Lokmanlı Mahallesi'nde bir ahırdaki saman balyaları da yağmur suyunda sürüklendi.

İlçedeki Kumcağız, Kanlıdere ve Lokmanlı derelerinin taşması üzerine polis ve jandarma ekipleri derelerin geçtiği köprüleri trafiğe kapattı.

İtfaiye, AFAD ve belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Kışla Deresi'nde suya kapılan bir köpek, AFAD ekipleri tarafından bot yardımıyla kurtarıldı

"Bütün ekipler müdahale ediyor"

AFAD Kocaeli İl Müdürü Salim Tekoğul, il ve ilçedeki bütün kurumlarca yaşanan olumsuzluklara müdahalenin devam ettiğini, Kandıra-Kaynarca yolunun çalışmalarla tekrar trafiğe açıldığını söyledi.

"Can kaybı yok. Kandıra'nın dışında, merkezden uzak köylerde, daha çok Kaynarca ve Araman bölgelerinde yoğunlaşan bir yağış söz konusu. Daha çok zirai zararların olduğu noktasında bilgiler söz konusu. Uzak yerlerdeki evlerde su baskınları olmuş. Köy yollarında lokal anlamda birkaç noktada sıkıntı var ama bütün ekipler müdahale ediyor."

Tekoğul, kent genelinde başka bir ilçede sıkıntı yaşanmadığını, yaşanabilecek olumsuzluklara yönelik bütün önlemlerin alındığını kaydetti.

Kaynak: AA