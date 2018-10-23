Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gizli askeri yapılanması" soruşturması kapsamında, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen, aralarında muvazzafların da olduğu 9 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Sakarya, Kocaeli, Samsun, İstanbul, Hatay ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA