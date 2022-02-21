Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İstanbul Mali Şube ekipleri, sahte para şebekesini çökertmek için harekete geçti.

Bir yıl boyunca teknik takip yapan ekipler, gerçek para karşılığı sahte para alan şüphelileri yakaladı. Genişletilen soruşturmada 83 şüpheli belirlendi.

Şifreli konuşmalar teknik takibe takıldı

Emniyet birimleri, takip sürecinde sahte para şebekesinin yakalanmamak için şifre kullandığını tespit etti. Türk lirası için ayakkabı, Amerikan doları için boya, euro için ise masaj koltuğu ifadeleri kullanılıyordu.

İstanbul merkezli 19 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 50 şüpheli gözaltına alındı.

Basımı tamamlanmış 50 bin sahte Amerikan doları ve 250 bin sahte Türk lirası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.