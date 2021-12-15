Yurt genelinde sahte içkiden zehirlenen 14 kişi hayatını kaybetti. Sahte içki üreten ve satanlara yönelik operasyonlar da ardı ardına geliyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Onikişubat ilçelerinde sahte içki nedeniyle 8 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

4 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 4 kişinin tedavisi devam ediyor.

Yalova

Yalova'da internetten sipariş ettikleri sahte içkiyi içen 2 kişi hayatını kaybetti.

Sivas

Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

6 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya

Antalya'nın Kepez ilçesinde sahte içki bir kişinin yaşamına mal oldu.

Manavgat ilçesinde ise bir kişi yoğun bakıma kaldırıldı, içkiyi temin ettiği belirlenen satıcı taksirle adam yaralama suçundan tutuklandı.

İstanbul

İstanbul'da da sahte içki tüketen 2 kişi yaşamını yitirdi,

Avcılar'da içkiyi satan büfenin işletmecisi gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada 200 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Erzincan

Erzincan'da ise sahte içkiden zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin

Mersin'in Mut ilçesi Kültür Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ali Eser'in evinde 2 gün önce sahte içki kullanan M.A. ve M.S, kendilerini kötü hissetmeleri üzerine Mut Devlet Hastanesine başvurdu.

M.A. ve M.S'nin hastaneye başvurmasının ardından Eser'den haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek evine gitti. Kapının açılmaması üzerine polis yardımıyla girilen evde Eser'in cansız bedeni bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.