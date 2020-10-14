Sahte içkiden can kaybı 45'e yükseldi
İzmir, Kırıkkale, Mersin, Muğla, Aydın, İstanbul, Trabzon ve Karabük'te cuma gününden bu yana sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 45'e çıktı. 30'u aşkın kişi de hastanelerde tedavi altında.
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan birinin daha yaşamını yitirmesiyle kentte 9 Ekim'den buyana ölenlerin sayısı 19'a çıktı.
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne başvuran 49 yaşındaki Mustafa Tepe, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Tepe'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kırıkkale'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvuran 8 kişiden 7'si hayatını kaybetti, 1 kişinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi ise sürüyor.
İstanbul'da 7, Mersin'de 6, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2, Aydın'da 2, Trabzon ve Karabük'te de birer kişi sahte içki zehirlenmesiyle kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirmişti.