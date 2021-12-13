Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 7 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne 2 gün önce gelen 55 yaşındaki Ş.B., 62 yaşındaki A.Ç.ve 71 yaşındaki A.K., alkol aldıktan sonra rahatsızlandıklarını belirtti.

Zehirlenen 3 kişinin tedavileri devam ediyor.

Yalova’da kendi yaptıkları sahte içkiden hayatlarını kaybettiler

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde de metil alkolden yaptıkları içkiyi içen 2 arkadaş hayatını kaybetti.

Biri iş yerinde, diğeri evinde ölü bulunan 2 arkadaşın cesedi kesin ölüm nedeni tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Adana’da 3 bin 637 litre sahte alkol ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, sahte içki üreten ve kaçak ürün ticareti yapanlara yönelik başlattığı operasyonda ise 3 bin 637 litre sahte ve 124 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan 13 zanlı emniyete götürüldü.

Hatay’da 3 gözaltı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Defne ve Samandağ'daki 3 adrese operasyon düzenledi.

Evlerde arama yapan ekipler, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 2 bin 390 litre sahte içki ile damıtma sistemi ele geçirdi.

Şüpheliler İ.G., K.U. ve E.R. gözaltına alındı.

Kocaeli’de de operasyon

Kocaeli'de, sahte içki yapımında kullanılmak için piyasaya sürülmeye hazırlanan 7 bin 600 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

1 şüpheli gözaltında.