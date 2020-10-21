İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 11 Ekim'de Ödemiş Devlet Hastanesi'ne başvuran Soner P., 10 günlük yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 56 yaşındaki Hasan Topal, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti. Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki kaynaklı ölen kişi sayısı 7'ye çıktı.



Ülke genelinde ise 69 kişi hayatını kaybetti.

Sahte içki imal eden kişilere yönelik operasyonlar da sürüyor. Adana ve Mersin'de yapılan baskınlarda bin 400 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.