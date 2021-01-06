Kurtköy’de bir şahıs elindeki sahte altın bilezik ile kuyumcuya girerek bozdurmak istedi. Kuyumcu altının sahte olduğunu anlayınca şüpheli şahıs dükkandan kaçtı.

Kuyumcudan koşarak uzaklaşmaya çalışan şahsın peşinden dükkan sahipleri koşmaya başladı.

Motosikletli kurye, kaçan hırsızı 'tekme' ile durdurdu

Durumu fark eden kurye motosikletine binerek şahsın peşine düştü. Motosikleti ile şahsın önünü kesen kurye, şahsı tekme atarak durdurdu.

Şahsın yere düşmesi ile vatandaşlar dolandırıcıya tepki göstererek linç girişiminde bulundu.

Yakalanan dolandırıcı polise teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.