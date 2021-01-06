Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 09:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sahte altın verdi, uçan tekmeyle neye uğradığını şaşırdı
İstanbul Pendik’te kuyumcuya sahte altın vermek isteyen şahıs kaçarken önüne çıkan motosikletli kuryeden yediği tekmeyle düşerek yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kurtköy’de bir şahıs elindeki sahte altın bilezik ile kuyumcuya girerek bozdurmak istedi. Kuyumcu altının sahte olduğunu anlayınca şüpheli şahıs dükkandan kaçtı.
Kuyumcudan koşarak uzaklaşmaya çalışan şahsın peşinden dükkan sahipleri koşmaya başladı.
Motosikletli kurye, kaçan hırsızı 'tekme' ile durdurdu
Durumu fark eden kurye motosikletine binerek şahsın peşine düştü. Motosikleti ile şahsın önünü kesen kurye, şahsı tekme atarak durdurdu.
Şahsın yere düşmesi ile vatandaşlar dolandırıcıya tepki göstererek linç girişiminde bulundu.
Yakalanan dolandırıcı polise teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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