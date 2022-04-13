İstanbul'daki ilçe belediyelerinin veterinerlik birimleri sahipsiz köpeklerle ilgili vatandaşlarca yapılan ihbarlara anında müdahale ediyor.

İstanbul'un 25 ilçesinde 1 Ocak 2021-1 Nisan 2022 tarihlerinde sahipsiz köpeklere ilişkin 18 bin 791 ihbar geldi. Bu ihbarların 881'i "ısırma vakası" olarak kayıtlara geçti.

Köpek saldırılarına ilişkin kayıt tutan ilçelerde ilk sırada 140 ısırma vakası ile Arnavutköy, 103 vaka ile Esenyurt ikinci, 72 vaka ile Sarıyer ilk üçüncü sırada yer aldı.

Saldırı ihbarını değerlendiren ekipler, yakalayabildikleri ısıran köpeği 10 gün müşahedeye aldı. Rehabilite edilen köpekler, yine alındıkları bölgeye bırakıldı.