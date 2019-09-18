Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada Uzman Erbaşlık başvurularının 30 Eylül'de sona ereceği belirtildi.

2019 yılı Ocak ayı itibariyle 27 yaşını bitirmemiş, askerliğini yapmış ve yapmakta olan en az lise mezunu erkekler uzman erbaşlığa başvurabilecek.

Askerlik görevini yapmış olan adayların terhisi üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekiyor.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Uzman Erbaşlık başvurularına ilişkin tüm bilgiler Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sayfasında yayımlandı.

Kaynak: TRT Haber