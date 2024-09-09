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Türkiye
TRT Haber 09.09.2024 11:24

Şahan Gökbakar'ın kaçak villası için yıkım kararı

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapı kayıt belgesinin iptal edildiği villasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmaris Belediyesi'ne yazı göndererek villanın yıkılmasını istedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kaçak yapılarla mücadeleyi sürdürüyor. Sit alanları, nitelikli doğal koruma alanları bir bir inceleniyor. Kaçak yapılar tespit edilip işlem yapılıyor.

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın Muğla'nın Marmaris ilçesindeki kaçak villası da bu kapsamda tekrar gündeme geldi.

Süreç neredeyse 2 yıl önce başladı. Bakanlık bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve ardından yapı kayıt belgesi iptal edildi. Son olarak 6 Eylül'de hem Marmaris belediyesine hem de Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bildirimler yapıldı ve gereğinin yapılması istendi.

Marmaris Belediyesi'ne yazı yazıldı

Nitelikli Doğal Alanların Korunması Kanunu kapsamında Şahan Gökbakar'ın sahip olduğu yapım şirketine ait kaçak villanın yapı kayıt belgesi iptal edildi. 2022 Kasım ayında hukuki süreç başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmaris Belediye Başkanlığı'na yıkımın gerçekleştirilmesi için uyarı yazısı gönderdi.

Belediye ise Gökbakar'ın Muğla 1. İdare Mahkemesi’ne açtığı yürütmeyi durdurma kararının beklenildiği yanıtını verip yıkımı gerçekleştirmedi. Ancak bakanlık mahkemenin böyle bir karar vermediği bilgisine ulaştı.

Son uyarı 6 Eylül'de yapıldı

Bakanlık 6 Eylül'de yeni bir bildirim gönderdi. Yıkım işleminin yapılması için Marmaris Belediyesi uyarıldı.

Yıkımın yasada belirlenen süreler içinde gerçekleştirilmemesi durumunda ise nedenine dair bilgi istendi. Ancak belediyeden herhangi bir adım atılmadı.

Yasal süresi içerisinde yıkımın gerçekleştirilmemesi halinde devreye bakanlık girecek. 

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla
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