Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 18:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık personelini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Afrin'de görevli sağlık personelini taşıyan minibüs devrildi, 8 kişi yaralandı.
Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan sağlıkçıları taşıyan minibüs, Reyhanlı-Kırıkhan kara yolu Akpınar Mahallesi Kavşağı yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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