Ahlat'ta ilçe merkezine 45 kilometre mesafedeki Kırıkkaya köyüne giden İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, buradaki 90 yaşındaki Seyfettin Oruç ile 65 yaşındaki oğlu Eşref Oruç’u aşıladı.

Sağlık ekipleri zorlu şartlarda bile çalışmaya devam ediyor

Sağlık ekibinde görevli doktorlardan Kemalettin Güleç, talep edilen ve onay verilen günlük aşı listesi doğrultusunda gruplar halinde köylere gittiklerini anlattı.

Hizan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de çetin kış şartlarının yaşandığı bölgedeki Sarıbal köyüne giderek 70 yaş ve üstü 3 kişinin aşısını yaptı.

En ücra köylerde dahi sağlık hizmetleri veriliyor

Ekipte görevli Dr. Sakine Birer, aşı yapmadan önce vatandaşın vital bulgularına baktıklarını değindi:

"Aşı yaptıktan sonra herhangi bir yan etki veya alerji gelişmesi durumunda gerekli müdahaleyi yapabilmek için yarım saat evlerinde bekliyoruz. Yoğun kar yağışı nedeniyle bu dönemde köylere giderken çeşitli sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Tüm ekiplerimizle ülkemizin en ücra köylerinde bile sağlık hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Aşı olan 75 yaşındaki Sait Bartu da kar, kış demeden evlerine kadar gelen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.