Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden yola çıkan işçiler, Şanlıurfa'da Hak-İş ve Memur-Sen'in düzenlediği 1 Mayıs kutlamalarına gidiyordu. İşçileri taşıyan midibüs Birecik-Suruç yolunda bir TIR'la çarpışarak devrildi.
Kazayı görenler durumu hemen yetkililere bildirdi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır oldu öğrenildi.
Hak-İş ve Memur-Sen tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen 1 Mayıs programı, kaza nedeniyle yarıda kesildi.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı telefonla arayarak taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: TRT Haber