1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan otobüsün Birecik-Suruç karayolunda tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Kaynak: AA