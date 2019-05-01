Türkiye
Sağlık çalışanlarını taşıyan minibüs devrildi
01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:09 - Son Güncelleme 01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:14
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan otobüs devrildi. Kazada, ölü ve yaralılar var.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan otobüsün Birecik-Suruç karayolunda tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
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