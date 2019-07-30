Sağlık Bakanlığı, daha önce açıkladığı 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımıyla ilgili ilanını yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Tercih işlemlerinde, lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları dikkate alınacak.

Sağlık Bakanlığı duyurusunda, 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 807 İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda alım yapılacağı belirtildi.

Adaylar tercihlerini, 7 - 21 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM’nin sitesinde yer alacak olan tercih kılavuzundan yapabilecek.

Kaynak: TRT Haber