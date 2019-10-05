Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kentte beklenen gök gürültülü sağanak, birçok bölgede etkili oldu.

Gök gürültülü sağanak olarak etkisini gösteren yağmurda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Birçok ilçe ve adreste vatandaşlar tarafından itfaiye ve belediye ekiplerine su baskını ihbarında bulunuldu.

[İstanbul'da sağanak bazı yollarda su taşkınlarına sebep oldu. Fotoğraf: AA]

Sağanak ve fırtına sebebiyle Bakırköy'de bir ağaç rüzgar nedeniyle devrildi. Belediye ekiplerince etrafı güvenlik şeridiyle kapatılan ağaç, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Binanın çatısı araçların üstüne düştü

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Nazlı İlker Sokağı'ndaki 6 katlı bir binanın çatısı uçtu. Binanın alt katındaki galerinin önündeki park halindeki araçların üzerine düşen parçalar nedeniyle 5 araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilerek tehlike arz eden parçalar temizlendi.

[Şiddetli rüzgar sonucu uçan çatı otomobilleri parçaladı. Fotoğraf: İHA]

Kartal Uğur mumcu Mahallesi Ak Zambak Sokağı'nda da bir ağaç devrildi. Ağaç devrildiği sırada yolda ve kaldırımda kimsenin olmayışı büyük bir facianın önüne geçti. Belediye ve itfaiye ekiplerince devrilen ağaç motorla kesilerek yoldan kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

İtfaiye ekipleri merdivenle çatıya ulaştı

Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir kısmı yola uçan çatıya müdahale eden ekipler sarkan parçaları itfaiye aracındaki merdiven yardımıyla topladı. Gün içerisinde olabilecek rüzgarlara karşı açık alanda kopmuş parça bırakmayan ekipler altı katlı binanın çatısında bir süre çalışma yaptı.

Yağış ve fırtına nedeniyle trafik ekiplerinin de olası trafik kazalarına karşı ana arter ve caddelerde devriye görevleri sürüyor.

Hafta sonu da yağış var

Yağışlı havanın, İstanbul'da hafta sonunda da etkili olması bekleniyor.

[Fotoğraf: Meteoroloji Genel Müdürlüğü]

Kaynak: İHA, DHA, AA