Sağanak ve fırtına İstanbul'u etkisi altına aldı05 Ekim 2019 Cumartesi 03:29 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 07:43
Sağanak ve fırtına gece saatlerinden itibaren İstanbul'u da etkisi altına aldı. Yağışların hafta sonunda da aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kentte beklenen gök gürültülü sağanak, birçok bölgede etkili oldu.
Gök gürültülü sağanak olarak etkisini gösteren yağmurda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.
Birçok ilçe ve adreste vatandaşlar tarafından itfaiye ve belediye ekiplerine su baskını ihbarında bulunuldu.
Sağanak ve fırtına sebebiyle Bakırköy'de bir ağaç rüzgar nedeniyle devrildi. Belediye ekiplerince etrafı güvenlik şeridiyle kapatılan ağaç, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.
Binanın çatısı araçların üstüne düştü
Maltepe Zümrütevler Mahallesi Nazlı İlker Sokağı'ndaki 6 katlı bir binanın çatısı uçtu. Binanın alt katındaki galerinin önündeki park halindeki araçların üzerine düşen parçalar nedeniyle 5 araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilerek tehlike arz eden parçalar temizlendi.
Kartal Uğur mumcu Mahallesi Ak Zambak Sokağı'nda da bir ağaç devrildi. Ağaç devrildiği sırada yolda ve kaldırımda kimsenin olmayışı büyük bir facianın önüne geçti. Belediye ve itfaiye ekiplerince devrilen ağaç motorla kesilerek yoldan kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri merdivenle çatıya ulaştı
Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir kısmı yola uçan çatıya müdahale eden ekipler sarkan parçaları itfaiye aracındaki merdiven yardımıyla topladı. Gün içerisinde olabilecek rüzgarlara karşı açık alanda kopmuş parça bırakmayan ekipler altı katlı binanın çatısında bir süre çalışma yaptı.
Yağış ve fırtına nedeniyle trafik ekiplerinin de olası trafik kazalarına karşı ana arter ve caddelerde devriye görevleri sürüyor.
Hafta sonu da yağış var
Yağışlı havanın, İstanbul'da hafta sonunda da etkili olması bekleniyor.
Kaynak: İHA, DHA, AA