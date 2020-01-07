Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayollarına ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağı pistten çıktı. pic.twitter.com/EksqdiMeQF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 7, 2020

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olay nedeniyle pist, saat 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sabiha Gökçen Havalimanında pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA