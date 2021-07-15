Rize'de dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi. Kent sel ve heyelana teslim oldu. Köy yolları ulaşıma kapandı, mahsur kalan vatandaşlar bölgeden tahliye edildi.

Mahalle ve köylerde hasar oluştu

Çayeli ilçesi Madenli beldesi Merkez Mahallesi'nde menfezler tıkandı. Madenli merkezine sel sularının dolmaya başlaması üzerine İl Özel İdaresi ekiplerince bu beldenin yanı sıra yağışın etkili olduğu aynı ilçedeki Büyükköy beldesinde de çalışma başlatıldı.

Yağışın etkilediği Güneysu ilçesi İslahiye köyü ile Hemşin ilçesi Levent köyünde bazı yollar yer yer yaşanan heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ardeşen ilçesi Işıklı köyünde de şiddetli yağış sonrası tarım arazilerinde hasar oluştu.

Dereler taştı, evler yıkıldı

Şiddetli yağışa bağlı ilçedeki Aşıklar ve Şairler dereleri de taştı. Yetkililer, derelerin çevresindeki köylerin muhtarlarına telefonlarla ulaşarak vatandaşların evlerinden çıkmaması yönünde uyarı yaptı.

Büyükköy beldesinde aşırı yağış nedeniyle yaşanan toprak kaymasında, ilk belirlemelere göre boş olduğu değerlendirilen bir ev yıkıldı.

Güneysu, Hemşin, Ardeşen ve Pazar ilçeleri olumsuz etkilendi

Yağışın etkilediği Güneysu ilçesi İslahiye köyü ile Hemşin ilçesi Levent köyünde bazı yollar, yer yer yaşanan heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ardeşen ilçesinin Işıklı köyünde de tarım arazilerinde hasar oluştu. Ekipler, yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Şiddetli yağışın etkilediği Pazar ilçesinde de su taşkınları nedeniyle bazı araçlar sular altında kaldı, çok sayıda iş yerini su bastı.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri bölgede yoğun yağışın devam etmesi ve heyelan riski nedeniyle iş makinelerini kullanamıyor.

Bakanlar bölgede inceleme yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'de yaşanan sel nedeniyle bölgeye gitti. Selin vurduğu bölgelerde incemele yaptı.

Metrekareye rekor yağış miktarı

Yağışlar neticesinde Güneysu'da metrekareye 207 kilogram, Çayeli ilçesi Bakır istasyonunda metrekareye 190 kilogram, Çayeli ilçesi TEİAŞ istasyonunda metrekareye 148 kilogram yağış düştü.

Selin vurduğu kentte maddi hasar büyük

Aşırı yağışlar neticesinde meydana gelen heyelan ve taşkın afeti sonucu; Rize merkezde 1 ev, Çayeli'nde 3 ev, 6 iş yeri ve 4 araç hasar gördü.

Güneysu ilçesi de sağanak nedeniyle hasar oluşan ilçelerden. İlçede 81 ev, 14 iş yeri ve 9 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kalkandere ilçesinde de 3 evde büyük hasar oluştu. Toplamda 87 ev, 20 iş yeri ve 11 araçta büyük hasar oluştu.

Sel can aldı

Aşırı yağışlar can kaybına neden oldu. 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Rize’de sel ve heyelan nedeniyle kayıp olduğu bildirilen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı 2’ye yükseldi. Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.https://t.co/vVquxcrCft pic.twitter.com/R5HLequPm4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 15, 2021

Arama kurtarma ekipleri sahada

Arama çalışmaları hali hazırda bölgeye ulaşan 85 personel ile devam ediyor. Ayrıca Trabzon Giresun ve Samsun'dan canlı arama ve kadavra köpekleri görevlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 gemi personeli ile 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalıcı personeli ile Taşlıdere mevkiinde 06:00 itibarı ile çalışmalarına başladı.

AFAD’a bağlı İl Müdürlüklerinden 29 dalgıç, Emniyet Genel Müdürlüğünden 10 dalgıç görev almak üzere görevlendirildi.

24 personel böglede hasar tespit ve zarar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

72 köy yolu ulaşıma kapandı

İl Özel İdaresi kentteki sel felaketinde 72 köy yolunun kapalı olduğunu açıkladı. 29 iş makinası 50 personel ile çalışmalar yürütülüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden 1 kombi vidanjör, 1 normal vidanjör, 1 ekskavatör, 4 kamyon Güneysu İlçesine görevlendirildi.

Karayollarında son durum

Karayolları ağında kapalı yol bulunmuyor. Karayolları ağında toplam 6 farklı noktada 37 iş makinası ve toplam 40 personel ile çalışmalar sürdürülüyor.

Elektrik kesintileri yaşandı

İl genelinde 288 trafo merkezinde toplam 24 bin aboneye enerji verilememiştir. Büyükköy beldesine de enerji verilemedi.

103 kişi tahliye edildi

Çayeli Büyükköy beldesinde 7 farklı noktada 35 kişi, Güneysu ilçesinde 4 farklı noktada 20 kişi, Muradiye beldesinden 3 kişi, merkez Karayemişten 30 kişi, Ambarlık köyünden 15 kişi olmak üzere toplam 103 kişi tahliye edildi.

Bölgede çalışmalar devam ediyor.