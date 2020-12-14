Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'nin Gölyayla köyünde çıkan yangında 5 ev zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında 5 ev zarar görürken, can kaybı yaşanmadı.
İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı, yangının sobadan sıçrayan ateşten çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.
Kaymakçı, şu ana kadar 5 evin yandığını belirterek, "Yangına müdahale ediyoruz ancak rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ediyor. Çevredeki evlere sıçramasından endişe ediyoruz, ekiplerimiz yangını söndürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor" dedi.
Alevlere Rize, Kalkandere ve İkizdere itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.
Etiketler: Yangın
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