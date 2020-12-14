İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı, yangının sobadan sıçrayan ateşten çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.

Kaymakçı, şu ana kadar 5 evin yandığını belirterek, "Yangına müdahale ediyoruz ancak rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ediyor. Çevredeki evlere sıçramasından endişe ediyoruz, ekiplerimiz yangını söndürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor" dedi.

Alevlere Rize, Kalkandere ve İkizdere itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

