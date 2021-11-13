Rize'de yaşayan 75 yaşındaki Hatice Kalpakoğlu'nun ördüğü 55 çift çorap, Şırnak İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi

Valilikten yapılan açıklamada, 55 çift çorabı teslim alan İl Jandarma Komutanlığının, Şırnak'ta görev yapan Mehmetçiklere ulaştırdığı, çorapları alan Mehmetçikğin Hatice anneye gösterdiği duyarlılık ve destekten dolayı teşekkür ettiği söylendi.