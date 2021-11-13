Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'den Hatice annenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe ulaştı
75 yaşındaki Hatice Kalpakoğlu'nun ördüğü çoraplar Şırnak’taki Mehmetçiğe ulaştırıldı.
Rize'de yaşayan 75 yaşındaki Hatice Kalpakoğlu'nun ördüğü 55 çift çorap, Şırnak İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi
Valilikten yapılan açıklamada, 55 çift çorabı teslim alan İl Jandarma Komutanlığının, Şırnak'ta görev yapan Mehmetçiklere ulaştırdığı, çorapları alan Mehmetçikğin Hatice anneye gösterdiği duyarlılık ve destekten dolayı teşekkür ettiği söylendi.
Etiketler: Askeri Operasyon Bedelli Askerlik Rize Şırnak
Sıradaki Haber
Sarp arazideki evine yol olmayınca raylı sistem kurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz