Rize İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Şakir Kurk başkanlığındaki arama kurtarma ekipleri, Salarha Jandarma Komutanlığında yaptıkları toplantının ardından sabahın erken saatlerinde Paşaçukuru Deresi ile Handüzü Yaylası'nda aynı anda arama faaliyeti başlattı.

Çalışmaya AFAD, jandarma, arama kurtarma, itfaiye ekipleri ve kaybolan kişilerin yakınları da dahil olmak üzere 60 kişilik grup eşlik ediyor.

Yaklaşık 8 kilometrelik parkurda arama yapılacak.

Bölgede çok kapsamlı arama yapılıyor

Dün akşam saatlerinde vatandaşların kamp yaptığı bölgede izlerine rastlanılırken, grup içerisinde 12 yaşında bir çocuğun da olduğu belirlendi.

İl AFAD Müdürü Kurk, bölgede çok kapsamlı çalışma başlattıklarını söyledi.

Kurk, "Drone ile havadan arama çalışmasının yanında bölgede çok yönlü bir faaliyet icra ediyoruz. Drone ile eğer bir işaret bulursak vatandaşlarımızın yürümesi zor alanda olursa helikopter talebimiz olabilir. Havanın açık olması bizim için iyi. Bu çalışmalarımızı kolaylaştıracak. İnşallah gün içerisinde vatandaşlarımıza ulaşmayı başarırız" dedi.

Kaybolanların 30 Ağustos'ta bölgeye gittikleri, dün mahsur kalmalarının ardından yardım talep ettikleri öğrenildi.

Kaynak: AA