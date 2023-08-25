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Türkiye
İHA 25.08.2023 12:26

Rize’de şiddetli yağış sonrası yol çöktü

Rize’de şiddetli yağış sonrasında Rize-Güneysu karayolunda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Aynı noktada tam 3 yıl önce yine şiddetli yağışlar sonrasında çökme olayı yaşanmıştı.

Rize’de şiddetli yağış sonrası yol çöktü

Kentte gece saatlerinde başlayan yağış sonrası ilçede ufak çaplı toprak kaymaları meydana gelirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Rize-Güneysu karayolunun ikinci kilometresinde de yaklaşık 5 metre genişliğinde çukur oluştu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Olay anında yoldan bir aracın geçmemesi faciayı önlerken, Jandarma ekipleri Rize-Güneysu karayolunun Güneysu istikametini trafiğe kapattı.

Rize'de şiddetli yağış sebebiyle 8 ev boşaltıldı
Rize'de şiddetli yağış sebebiyle 8 ev boşaltıldı

Aynı nokta 3 yıl önce yine çökmüştü

Öte yandan aynı noktada 3 yıl önce yine şiddetli yağışlar sonrasında yolda 3 metre derinliği, 5 metre genişliğinde bir çukur oluşmuştu.

Yol yapılan çalışmaların ardından bir süre sonra ulaşıma açılmıştı. 

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