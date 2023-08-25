Rize’de şiddetli yağış sonrası yol çöktü

Kentte gece saatlerinde başlayan yağış sonrası ilçede ufak çaplı toprak kaymaları meydana gelirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Rize-Güneysu karayolunun ikinci kilometresinde de yaklaşık 5 metre genişliğinde çukur oluştu.
Olay anında yoldan bir aracın geçmemesi faciayı önlerken, Jandarma ekipleri Rize-Güneysu karayolunun Güneysu istikametini trafiğe kapattı.
Aynı nokta 3 yıl önce yine çökmüştü
Öte yandan aynı noktada 3 yıl önce yine şiddetli yağışlar sonrasında yolda 3 metre derinliği, 5 metre genişliğinde bir çukur oluşmuştu.
Yol yapılan çalışmaların ardından bir süre sonra ulaşıma açılmıştı.