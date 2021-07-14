Doğu Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Rize’de sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi. Ardeşen ilçesinde bazı dereler taşarken, Armağan köyünde yollar, ulaşıma kapandı.

Işıklı köyünde ise bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

"Dere yataklarından uzaklaşın" çağrısı

Karadeniz Sahil Yolu Işıklı mevkisinde ise ulaşımda aksama yaşanırken, şiddetli yağışın sürdüğü bölgede taşkın riskine karşı yetkililer, dere yataklarından uzak durulması çağrısı yapıyor.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, @trthaber’de sel bölgesindeki son durumu aktarıyor. https://t.co/OWNA7fnLrC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 14, 2021

3 kişi aranıyor, 1 kişi hayatını kaybetti

Muradiye Beldesinde heyelan sonucu çöken evde göçük altında kalanların 3 kişiden biri hayatını kaybetti. Güneysu ilçesinde ise sele kapılan 1 kişi aranıyor.

Rize’de selin etkili olduğu Muradiye’deki son durumu Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/eiUHrOYWcA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 14, 2021

Bunun üzerine AFAD, jandarma, UMKE, JAK ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri, söz konusu kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Öte yandan ekipler, Muradiye beldesinde mahsur kalan bir kadını kurtardı.

Rize’de selin etkilediği ilçelerden biri de Güneysu. İlçedeki son durumu Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/15gUMgwWf5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 14, 2021

Bakanlar bölgeye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize’de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye gidiyor.

Valilik açıklama yaptı

Rize Valiliği, il genelinde şiddetli yağışa bağlı yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen bir, enkaz altında kaldığı bilgisine ulaşılan 2 kişiyi arama çalışması yürütüldüğünü bildirdi.

Rize’nin Muradiye ilçesinde yoğun yağış nedeniyle yıkılan bir evde bulunan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Güneysu ilçesinde de bir kişiden haber alınamıyor. Rize Valisi Kemal Çeber, son durumu @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/M5YgGBEovi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 14, 2021

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 13 Temmuz'da başlayıp 14 Temmuz çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışlar sonucu merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelindeki birçok yerleşim biriminde çok sayıda noktada heyelan ve taşkın olayları meydana geldiği belirtildi.

Çayeli ilçesi Büyükköy beldesine bağlı Çaycılar, Gümüştaş, Demirciler, Çavuşlu ve Orta Mahalle'de birçok noktada meydana gelen heyelanlar nedeniyle mahallelere ulaşım sağlanamadığı ifade edilen açıklamada, "6 ayrı bölgeden 38 kişinin konutlarında mahsur kaldıklarını ifade eden bilgiler ulaşmıştır. Yıkılan bina bilgisi yoktur. Çayeli Madenli beldesinde, belde merkezi dahil olmak üzere ana yollarda kesintiler olmuştur. Yine bu bölgedeki civar köylerde de birçok noktada heyelan ve taşkınlardan dolayı ulaşım sağlanamamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Güneysu ilçe merkezine yakın noktada ana yol üzerinde heyelan ve taşkın olayları meydana geldiği aktarılarak, şöyle devam edildi:

"Ayrıca Kıbledağı Çamlıca köyleri grup yolu ile Dumankaya, Yeşilköy ve Tepebaşı köyleri grup yolu kapalı durumdadır. Tepebaşı köyünden 1 kişinin kayıp olduğu bilgisi alınmıştır. Bu noktadaki arama kurtarma çalışmaları Erzurum AFAD, AKUT, UMKE ekipleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Selamet, Kiremit, Ortaköy Tepebaşı ve Güneysu Merkez mahallelerinin birçok noktasında mahsur kalan ailelere ait bilgiler mevcuttur. Rize merkez Muradiye beldesi Orta Mahalle'de bir bina yıkılmış, enkaz altında 2 kişinin kaldığı bilgisi alınmıştır. AFAD, itfaiye, İDAK, JAK ve jandarma ekipleri iş makinelerin desteğinde arama kurtarma çalışmalarını yürütmektedir. Yine Muradiye beldesinin birçok noktasında heyelanlar nedeniyle mahsur kalan aileler bulunmaktadır."

Rize merkez ve Salarha vadilerindeki birçok köyden, konutlarında mahsur kalan ailelere ait bilgiler ulaştığına işaret edilen açıklamada, bu bölgedeki köylerde de ulaşım açısından ciddi sorunlar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, meteorolojik verilere göre son 24 saat içinde Güneysu ilçe merkezinde 219, Çayeli ilçesinde 214, Rize Andon bölgesinde ise 147 kg/metrekare yağış kaydedildiğine dikkati çekildi.

Vali Kemal Çeber başkanlığında ilgili tüm kurumların katılımıyla İl AFAD binasında kriz merkezi oluşturulduğu bildirilen açıklamada, İl Koordinasyon Kurulunun bütün üyelerin katılımıyla tam faal halde çalışmalarına devam ettiği, çeşitli kanallardan gelen ihbarların anlık olarak ilgili gruplara bildirilerek sahada çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği kaydedildi.