Haber Giriş: Kaynak: İHA
Rize'de piknikte kaybolan çocuk aranıyor
[Fotoğraf: İHA]
Rize'nin İkizdere ilçesindeki ormanlık alanda kaybolan 11 yaşındaki İmam Can Kaya için arama çalışması başlatıldı.
Rize’nin İkizdere ilçe merkezinde bulunan bir Kur’an kursunda eğitim gören öğrenciler, piknik için köye gitti. Piknik sırasında Şanlıurfalı 11 yaşındaki İmam Can Kaya’nın orada olmadığı görüldü. Etrafa bakan kurs hocaları, Kaya’yı bulamayınca jandarmaya haber verdi.
Bölgeye sevk edilen Jandarma Komando Timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri ve vatandaşlar, arama köpeği Kır ile birlikte gece yarısına kadar yaptıkları aramada bir bulguya rastlayamadı.
Gece saatlerine kadar devam eden arama çalışmalarına sabahın ilk saatlerinde devam edilecek.
Etiketler: rize ikizdere imam can kaya arama çalışmasıSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 04:35
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