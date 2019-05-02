Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saatlerinde sokakta oynayan 4 yaşındaki Selim Yağız Özkan ile 5 yaşındaki Barış Yıldırım'ın kaybolmasının ardından başlatılan aramalar gece boyunca sürdü.

Çocukları bulmak için polis, jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar bölgedeki çay tarlaları, inşaat ve evlerde arama yaptı.

Çevredeki güvenlik kameraları da gece boyu incelendi

Çalışmaları, Kaymakam Vedat yılmaz ve Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu yakından takip etti.

Gün ağarmasının ardından ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Öte yandan, ilçedeki MOBESE ve iş yerlerine ait güvenlik kamera kayıtları gece boyunca polis ekiplerince incelendi. Bazı görüntüler, ailelere ve yakınlarına izlettirildi.

Kaynak: AA