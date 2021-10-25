Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 12:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rize yaylalarında kar kalınlığı 20 santimi aştı
[Fotoğraf: DHA]
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki yaylalar, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığı, yer yer 20 santimetreyi geçti.
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde ise gece başlayan kar yağışının şiddeti sabah arttı.
Kar yağışıyla birlikte yaylalar bembeyaz oldu. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi geçtiği bölgede yağış sürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Rize
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