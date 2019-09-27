Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi 11 Aralık 2018 tarihinde makamında şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu hakim karşısına çıktı.

Sanık polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu yoğun güvenlik önlemleri altında Rize Adliyesi’ne getirildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğünde trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit ettiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal’ı yaraladığı saldırı olayı ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak ilk duruşması bugün Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlarken, duruşma öncesi duruşma salonunda bomba uzmanı köpekler ile bomba araması yapıldı.

Duruşmada ifadesi alınan Sarıcaoğlu, Verdi'yi nasıl şehit ettiğini hatırlamadığını söyledi.

Dava, 21 Kasım'a ertelendi.

Sarıcaoğlu hakkında ‘Tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme ve tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 40 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında 41 sayfalık bir iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, tutuklu polis Sarıcaoğlu’nun yanı sıra olay yerindeki tüm memurların ifadeleri alınarak, cep telefonu ve kamera kayıtları incelenmişti.

MİT, Emniyet ve Jandarma İstihbarat tarafından yapılan araştırmalarda saldırgan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun geçmişi de mercek altına alınarak detaylı inceleme yapıldı. Soruşturma kapsamında ayrıca sadece Sarıcaoğlu değil, çevresinin cep telefonu kayıtları, kendisi ve eşinin banka hesap bilgilerinin yanı sıra eğitim gördüğü okullar, kaldığı yurtlar ve gittiği dershaneler ile sosyal medya paylaşımları da tek tek detaylı olarak incelendi. Sarıoğlu’nun öğrencilik yıllarından komşularına kadar, sosyal medya hesaplarındaki arkadaşları da olmak üzere temas ettiği 500’ün üzerinde kişinin ifadesi alındı.

Soruşturma neticesinde FETÖ/PDY örgütü ile bağlantısı tespit edilemeyen Sarıcaoğlu’nun örgüt tarafından hazırlanan listede ’örgütün etki alanı dışındaki kişiler’ kategorisinde gösterilerek fişlendiği belirlendi. Saldırgan polis memurunun cep telefonunun teknik incelemesinde ise saldırıyı önceden tasarladığına dair önemli bulgulara ulaşıldığı öğrenildi. Sarıcaoğlu’nun saldırıdan birkaç saat önce telefonundan ’Adaletle hükmetmeyenin cezası nedir’ şeklinde 10 kez arama yaptığı tespit edildi. Saldırganın olaydan birkaç gün önce ise polis merkezindeki bilgisayarından ’Birilerine zarar verme isteği’ yazarak internet tarayıcısında arama yaptığı da iddianamede yer aldı.

Kendi kendine SMS atmış

Kendisine ait cep telefonu ile kendi kendine SMS’ler gönderen Sarıcaoğlu’nun düşündüklerini SMS vasıtasıyla not aldığı anlaşıldı. SMS’lerde ise "Bu konuyla ilgili psikolog, psikiyatrist neyse durumumu öğrenip raporlamayı ve ilk olarak Ercan’dan başlayarak kimin hakkında suç duyurusunda bulunmam gerektiğine karar vereceğim’, "İki kulvarda mücadeleye çıkacağız", "Zorbalıkta kimleri cezalandıracağıma görüşmeler sonucunda karar vereceğim", "Oyunu açık oynama ve sonuna kadar gitme kararımı teyit ediyor ve oyunu genişletiyorum. Bu konu ile ilgili benim haberim yoktu gibi, bilseydik gibi kimseye bahane bırakmayıp, sorumluluğunu yüklüyorum" ifadelerine yer veren Sarıcaoğlu’nun tayin talebinin reddi halinde sorumluları cezalandırma düşüncesi ile silahlı saldırı olayını planlayarak nasıl gerçekleştireceğini önceden tasarladığı kendisine gönderdiği not niteliğindeki SMS’ler ile ortaya çıkartılmış oldu.

İddianamede yer alan ifadesinde RTEÜ İnşaat Bölümünde gündüz okuyup gece çalışmak istediğini ve bu nedenle Derepazarı ilçesinden il merkezine tayin istediği ve bu gerçekleşmeyince cinayeti işlediği belirlendi.

Kaynak: İHA