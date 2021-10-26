Turgutlu'nun Güney Mahallesinde restoran ve kafe işletmeciliği yapan 63 yaşındaki Kadir Sağlam'ın restoranın bahçesinde beslediği 85 tavuk, aç kalan tilkiler tarafından belli aralıklarla yendi.

Tilkilerin aç kalmasına dayanamayan Sağlam, tavuklarını yiyen tilkileri ekmek ve restauranındaki artan yemeklerle beslemeye başladı.

Her gün belli aralıklarla restorana gelen tilkileri beslediğini belirten Sağlam, “Oğlaklarımızı, kuzularımızı burada besliyoruz. Dört tane de tilkimiz var. 85 tavuğumu yediler ama kıyamadık. Tavuklar bitince tilkilere bakmaya başladık. Her gün akşamüzeri gelip yemeklerini yiyorlar. Bizde burada doğa içerisinde tilkilerle, koyunlarla yaşıyoruz" dedi.