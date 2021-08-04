Olay, saat 01.00 sıralarında Ömerağa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi.

Restoranda Birol K. ile Zeki Ş., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle tabancasını çıkaran Birol K., Zeki Ş.’ye ateş etti. Silah sesinin duyulması üzerine odaya giren diğer kişiler de kavgaya dahil oldu.

Bu sırada Birol K. da odaya giren ve ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Olayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Bu sırada ise Birol K. ile Zeki Ş., yakınları tarafından hastanelere götürüldü.

Yaralılardan Birol K., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, Zeki Ş.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.