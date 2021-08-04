Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 04:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Restoranın ofisinde silahlı kavga: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, restoranın ofisinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, saat 01.00 sıralarında Ömerağa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi.
Restoranda Birol K. ile Zeki Ş., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle tabancasını çıkaran Birol K., Zeki Ş.’ye ateş etti. Silah sesinin duyulması üzerine odaya giren diğer kişiler de kavgaya dahil oldu.
Bu sırada Birol K. da odaya giren ve ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Olayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Bu sırada ise Birol K. ile Zeki Ş., yakınları tarafından hastanelere götürüldü.
Yaralılardan Birol K., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, Zeki Ş.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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