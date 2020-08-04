Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Pütürge'de 4,4 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7,31 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İlçede bugün saat 12.37 sıralarında 5,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da da hissedilmişti.
Etiketler: son dakika malatya depremSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 18:54
Son Haberler
- 19:18
- 18:26
- 18:55
- 18:17
- 18:07
Sıradaki Haber
Siirt'te orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz