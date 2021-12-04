Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisin özel aracına tuzaklanan patlayıcı imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen patlayıcı imha edildi.
Nusaybin'de Çevik Kuvvet Büro Amirliğinde görevli polis memurunun park halindeki özel aracının altına el yapımı patlayıcı yerleştirildi.
Patlayıcının tespit edilmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanı görevlileri yönlendirildi.
Ekipler, patlayıcı kontrollü şekilde imha etti.
Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araçta şüphelilere yönelik parmak izi taraması yaptı.
Patlayıcıyı yerleştirenlerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Etiketler: Mardin Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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