Haber Giriş: Kaynak: AA
Polisi görünce aracını bırakıp kaçan alkollü sürücü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da trafik uygulamasında otomobilini bırakıp yayan kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda alkol uygulaması yapan polis ekipleri, A.K. idaresindeki otomobili durdurdu.
Polis ekiplerince yapılan kontrollerde A.K'nin 0,96 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi.
A.K, polis ekiplerince karakola götürülmek üzere ekip otosuna bindirildiği sırada otomobilini bırakarak kaçtı.
Çalılık alana saklanan A.K, 1 saatlik aramanın ardından gözaltına alındı.
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