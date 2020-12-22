Akşam saatlerinde evinde rahatsızlanan 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavisinin ardından evine gitmek isteyen fakat refakatçisi olmayan yaşlı kadın, hastane polisinden yardım istedi. Hastane polisi karakol ekiplerine durumu bildirerek yaşlı kadının evine kadar bırakılmasını sağladı.



Asansör arızalı olunca sırtında taşıdı

Kahramantekin’in yaşadığı apartmana gelen polis ekipleri asansörün arızalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekipte bulunan bir polis memuru, yaşlı kadını sırtına alarak 5'inci katta bulunan dairesine kadar çıkarttı.

Bakan Soylu: Türk polisi gönlünü vatandaşa açar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da polis memurunun bu hareketine kayıtsız kalmadı.

Sosyal medya hesabından, "Türk polisi, kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar" paylaşımını yaptı.

Türk Polisi...

Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar... https://t.co/jHYTCurafU — Süleyman Soylu | Maske Mesafe↔️ Temizlik (@suleymansoylu) December 22, 2020



