Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009'daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını sınav öncesinde FETÖ mensuplarından alarak koleje girdikleri belirlenen 64 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Şüpheliler hakkında Ankara'nın da bulunduğu 24 ilde gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, şüphelilerden biri hala tutuklu. Bugünkü operasyonla birlikte, aynı sınav sorularını önceden elde ederek, koleje girdiği tespit edilen toplam 310 kişiden hakkında işlem yapılmayan kimse kalmadı.

Kaynak: TRT Haber, AA