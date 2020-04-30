İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde karşı immün plazma nakli yapılan 56 yaşındaki hasta Abidin Aybar, "Hayat her şeyden daha önemli" dedi.

Turgut Özal Tıp Merkezinde yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı immün plazma yöntemiyle tedavisine başlanan ve yoğun bakımdan servise alınan 56 yaşındaki hasta Abidin Aybar, hastanenin sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Aybar, "Durumum çok iyi, uygulanan farklı yöntemle bugün hayattayım ve öyle olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süreci de inşallah daha kısa sürede atlatabiliriz" dedi.

"Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar"

Hastaneye yatmadan önceki süreci anlatan Aybar, "Birkaç tane sağlık ocağını gezdikten sonra buraya gelmeye gerek gördük. Burada tedavi sürecini hastanemize devrettik. Ondan sonraki gelişmeler hastanemizin eseri" dedi.

Aybar, öğrencilerini ve arkadaşlarını özlediğini söyledi. Vatandaşların alınan koronavirüs tedbirlerine uymaları gerektiğine işaret eden Aybar, "Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar. Sosyal mesafe alanlarını korusunlar. Hayat her şeyden daha önemli" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Daha önce hastalığı geçirenler plazma bağışında bulunabilirler"

Hastanenin Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Talat Kılıç ise Aybar'ın yaklaşık bir ay önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Yapılan tetkiklerde pozitif çıktı. Sonra yoğun bakım süreci oldu, solunum cihazına bağlandı. O dönemde plazma tedavisi uyguladık. Dünya Sağlık Örgütü plazma tedavisini umut vadeden tedavi yöntemleri arasında kabul ediyor. Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda uygun tedaviyle hastamız zahmetli yoğun bakım sürecinden sonra şimdi gayet iyi. Biraz oksijen ihtiyacı var ama şikayetleri belirgin anlamda düzeldi. taburcu işlemi çok net değil ama birkaç güne belki. Taburcu konusunda şu an net bir şey söyleyemeyiz. Toparlansın. Daha önce hastalığı geçirenler plazma bağışında bulunabilirler."