Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 34 EVZ 647 plakalı kamyonetin plakasının kalemle boyanarak 34 EVZ 847 yapıldığını fark eden ekipler, aracı durdurdu.

Ehliyet kontrolünde sürücünün verdiği iki ehliyetin de sahte olduğunu tespit eden ekipler, şahsın ve ehliyetlerde ismi geçen iki kişinin arandığını belirledi.

Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Kasada bulunan toz malzemenin ne olduğunun anlaşılamaması üzerine olay yerine Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri sevk edildi.

Yunus timleri de şahıslar ve araç üzerinde inceleme yaptı. Toz malzemeye, detaylı inceleme yapılmak üzere el konuldu.