Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 13:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
PKK'nın finans kaynağına darbe: 26 gözaltı
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK'ya operasyon düzenlendi. Aralarında Suruç HDP ve DBP eş başkanlarının da olduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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Etiketler: PKK/KCK Terörle Mücadele Terör Örgütü
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