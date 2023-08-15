Açık 32.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 15.08.2023 22:26

PKK/KCK terör örgütü operasyonu: 23 gözaltı

Hakkari'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütü operasyonu: 23 gözaltı

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yürütülen çalışmalarda; terör örgütü üyelerine ve terör örgütü finansmanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli sahıs gözaltına alınmış olup işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecektir. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü olarak, suç ve suçlularla mücadele yasalar çerçevesinde kararlılıkla devam edecektir" denildi.

ETİKETLER
Hakkari
Sıradaki Haber
Trabzon'da yaylada ayı park halindeki otomobile zarar verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:44
Yunanistan Ege'de ölüme itiyor: Kuşadası açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
22:39
Bursa'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
22:31
NATO: Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek konusunda duruşumuz değişmedi
22:27
Yunanistan'ın sağlık sektörü, turizm döneminde yetersiz kalıyor
22:25
ABD, İran'a karşı genel tutumunun tutuklu anlaşmasıyla değişmeyeceğini açıkladı
22:24
Trump: Georgia'daki seçimlerde hile yapıldığını gösteren çürütülemez kanıtlarım var
Bilecik'te sülfürik asit ile saman yüklü iki tır çarpıştı, sürücüler yaralandı
Bilecik'te sülfürik asit ile saman yüklü iki tır çarpıştı, sürücüler yaralandı
FOTO FOKUS
"Vira Bismillah" demeye az kaldı
"Vira Bismillah" demeye az kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ