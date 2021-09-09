Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 12:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Pervaza çıkan çocuk ölümden döndü
İstanbul Başakşehir'de 1,5-2 yaşlarında küçük bir çocuk, yüksek katlı bir binanın pencere pervazına çıkarak oturdu. Küçük çocuk bir süre sonra içeriye girerken, o anları karşı binadaki bir kadın telefon kamerasıyla kaydetti.
İstanbul Başakşehir'de bir binanın üst katlarındaki dairenin penceresi açık bırakıldı. 1,5 ila 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk açık pencereden dışarıya çıkarak pervaza oturdu.
Bu sırada yan binada oturan kadın, çocuğu fark etti. Kadın, telefonunun kamerası ile yüreklerin ağza geldiği anları kaydetmeye başladı.
Küçük çocuk bir süre pervazda oturduktan sonra tekrar içeriye girdi.
Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.
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