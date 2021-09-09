İstanbul Başakşehir'de bir binanın üst katlarındaki dairenin penceresi açık bırakıldı. 1,5 ila 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk açık pencereden dışarıya çıkarak pervaza oturdu.

Bu sırada yan binada oturan kadın, çocuğu fark etti. Kadın, telefonunun kamerası ile yüreklerin ağza geldiği anları kaydetmeye başladı.

Küçük çocuk bir süre pervazda oturduktan sonra tekrar içeriye girdi.

Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.