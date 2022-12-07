Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 02:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pendik'te zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi
[Fotograf: AA]
İstanbul Pendik'te 4 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kurtköy-Pendik bağlantı yolunda Tersane Köprüsü'nde bir aracın duraksaması nedeniyle 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Birbiriyle çarpışan otomobillerde hasar oluştu. Tersane Köprüsü'nden Pendik yönüne doğru trafik yoğunluğu yaşandı.
Yol bakım ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Bölgedeki trafik normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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