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Pendik'te lisede nişanlısını rehin alan zanlıya tutuklama istemi

Pendik'te nişanlısını çalıştığı okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olan asker, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

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Pendikte lisede nişanlısını rehin alan zanlıya tutuklama istemi

İstanbulMelek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Okul Aile Birliği'nde görev yapan nişanlısı H.K'yi okulda bıçakla rehin alan ve müzakere timinin yaklaşık 1,5 saat süren çabasının ardından teslim olan U.D, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Burada nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, "cebir, tehdit veya hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Askerliğini yapıyordu

Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Okul Aile Birliği'nde görev yapan H.K., okula gelen ve asker olduğu belirtilen nişanlısı U.D. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kavga eden nişanlıların, tuvaletlerin bulunduğu bölüme gitmesinin ve U.D.'nin bağırarak kimsenin yaklaşmasını istememesinin ardından okulda çalışanlar polise haber verdi.

H.K.'nın, nişanlısı tarafından okulun tuvaletinde rehin alındığının bildirilmesi üzerine, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı müzakere timi de olay yerine geldi.

Müzakere timinin yaklaşık 1.5 saat süren çabasının ardından U.K. ikna edildi. 

Kaynak: AA 

Etiketler: rehine, pendik, İstanbul, asker
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