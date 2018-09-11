Pendik'te lisede nişanlısını rehin alan zanlı adliyeye sevk edildi

İstanbul'da Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Okul Aile Birliği'nde görev yapan nişanlısı H.K.'yi okulda bıçakla rehin alan ve müzakere timinin yaklaşık 1,5 saat süren çabasının ardından teslim olan U.D.'nin Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, emniyetten çıkarılırken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Askerliğini yapıyordu

Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Okul Aile Birliği'nde görev yapan H.K., okula gelen ve asker olduğu belirtilen nişanlısı U.D. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kavga eden nişanlıların, tuvaletlerin bulunduğu bölüme gitmesinin ve U.D.'nin bağırarak kimsenin yaklaşmasını istememesinin ardından okulda çalışanlar polise haber verdi.

H.K.'nın, nişanlısı tarafından okulun tuvaletinde rehin alındığının bildirilmesi üzerine, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı müzakere timi de olay yerine geldi.

Müzakere timinin yaklaşık 1.5 saat süren çabasının ardından U.K. ikna edildi.

Kaynak: AA