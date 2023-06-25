Pendik'te boya atölyesinde yangın

Kadir Çakmak Mahallesi Oruç Reis Sokak'taki bir kaporta boya atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman oluşan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında iş yerinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Dumandan etkilenen 2 itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

Yangın kontrol altına alınırken iş yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

LPG'li bir aracın patlamasından kaynaklandığı düşünülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.