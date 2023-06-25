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Türkiye
AA 25.06.2023 18:35

Pendik'te boya atölyesinde yangın

İstanbul Pendik'te, kaporta boya atölyesinde çıkan yangında 5 kişi yaralandı, 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Pendik'te boya atölyesinde yangın
[Fotograf: İHA]

Kadir Çakmak Mahallesi Oruç Reis Sokak'taki bir kaporta boya atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman oluşan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında iş yerinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Pendik'te boya atölyesinde yangın

Yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Dumandan etkilenen 2 itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

Yangın kontrol altına alınırken iş yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

LPG'li bir aracın patlamasından kaynaklandığı düşünülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Pendik'te boya atölyesinde yangın

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