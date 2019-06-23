Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlayan Pençe Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, bugün 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57 oldu.

Başarılı şekilde devam eden Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekâtı’nda 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 57’ye yükseldi.https://t.co/f7Dc7IyOL0#MSB #TSK pic.twitter.com/EdzV2R9wrr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 23, 2019

Kaynak: TRT Haber