İstanbul Havalimanı'nda aranan şahıslarla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, yakalanan bir kişinin 24 suç kaydı olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"12.08.2021 tarihi saat 16.00 sıralarında İsveç’ten gelen Y.M.K. isimli şahsın yapılan pasaport kontrolünde 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra ülkeden kaçtığı anlaşılmış, şahsın yapılan sorgulamasında; “FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olma”, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyetini, TBMM’ni, T.C. Yargı Organlarını Alenen Aşağılama” suçları başta olmak üzere toplam 24 adet suç kaydından aranmasının olduğu tespit edilmiştir."

Yakalanan şüpheli, gerekli yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.