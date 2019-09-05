Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 27 Temmuz'da Tendürek Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda biri kadın 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Bu teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan ve 600 bin lira ödülle aranan "Agir" kod adlı Uğur Arslan olduğu aktarılan açıklamada, ölü ele geçirilen ve kadın olan diğer teröristin ise "Gulan Heştanin" kod adlı Gami Zeybek olduğu belirtildi.

Açıklamada, Zeybek'in de terör eylemine katıldığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Zeybek'in alınan parmak izi ile 21 Şubat 2019'da Doğubayazıt ilçesindeki Türkiye-İran sınır hattı üzerinde Fehmi Altınordu Piyade Hudut Takım Komutanlığına ait zırhlı aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca patlatılan el yapımı patlayıcıdan alınan parmak izinin birbirleriyle aynı olduğu, söz konusu saldırının bölücü terör örgütü mensubu Zeybek tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir."

Öte yandan terörist Zeybek'in bu saldırısında askeri araçta hasar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: AA